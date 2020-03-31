На Житомирщине от пневмонии за два месяца умерли 22 человека

31 марта 2020, 11:27

В Житомирской области за два месяца в этом году от пневмонии умерли 22 человека.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, отвечая на вопрос об уровне смертности от пневмонии в области, передает Укринформ.

«Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний», - отметил Суслик.

Статистику за 2018 и 2019 годы он пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.

Утром Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов с бактериальной пневмонией – 4. Зато в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.

Кроме того, в медучреждениях Житомира сейчас есть четверо больных с подозрением на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.