На Донбассе на российской противопехотной мине подорвался украинский боец

31 марта 2020, 12:17

Украинский военный подорвался на российской мине на Луганщине, - сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", - отметили в ООС.

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркивают в ООС.