01 апреля 2020, 15:50 На Закарпатье монахини УПЦ раздают маски и антисептики На Закарпатье монахини Свалявской Троице-Кирилло-Мефодиевской обители раздают маски и антисептики. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, монахини присоединилась к организации закупки защитных масок, подготовки антисептиков и их раздаче в рамках социальных благотворительных проектов «Крок», и марафона добра «Никогда в стороне». Стараниями настоятельницы, игуменьи Нины (Мизун), насельницы монастыря раздали верующим гигиенические средства для защиты от коронавируса. Твитнуть Загрузка... Загрузка...