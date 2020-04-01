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Общественное мнение
Общество
01 апреля 2020, 15:50

На Закарпатье монахини УПЦ раздают маски и антисептики

На Закарпатье монахини Свалявской Троице-Кирилло-Мефодиевской обители раздают маски и антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, монахини присоединилась к организации закупки защитных масок, подготовки антисептиков и их раздаче в рамках социальных благотворительных проектов «Крок», и марафона добра «Никогда в стороне».

Стараниями настоятельницы, игуменьи Нины (Мизун), насельницы монастыря раздали верующим гигиенические средства для защиты от коронавируса.

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