В Рубежном разработают препарат для лечения нового коронавируса

01 апреля 2020, 17:04

Научно - производственная фирма "Микрохим" приступила к разработке первого украинского препарата для лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет Трибун

Так, научные подразделения компании начали разработку генерической копии противовирусного препарата "AVIGAN", известного также под такими торговыми названиями как «Фавипиравир» и Т-705.

Оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел 3 фазу клинических испытаний в США. В компании отмечают, что он был опробован во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19.

"Для воспроизведения и подтверждения биоэквивалентности украинского препарата от COVID-19 потребуется определенное время. Но в случае производства препаратов отечественными фармкомпаниями, мы можем рассчитывать на более благоприятное решение ситуации, чем при варианте поставок иностранными фирмами. В это ажиотажное время поставки некачественных препаратов по завышенным ценам зарубежными компаниями гораздо более вероятны, чем обычно. Производство на мощностях украинских заводов — это единственно возможный вариант закрыть пиковые потребности и удержать в реальных экономических рамках ситуацию", — подчеркивает генеральный директор Игорь Погромский.

На выпуск и первые поставки готового препарата "Микрохим" планирует выйти в течение полугода.