На Пасху в Украину могут съехаться до 200 тысяч граждан

01 апреля 2020, 09:40

Пограничники прогнозируют, что на Пасху, 12 апреля, в Украину вернутся еще около 200 тысяч граждан.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телеканала 1+1, передает Укринформ.

«Всеми направлениями, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан», - сказал он.

Относительно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том, что очереди накапливались на польской стороне. В наиболее активный день – 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан. Обычно, этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцев, пересекающих госграницу в пешем порядке, нет, сказал Дейнеко.

Христиане восточного обряда Пасху в этом году празднуют 12 апреля.