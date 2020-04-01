Бедным украинцам выплатят помощь во время карантина

01 апреля 2020, 17:40

Власть составит списки малообеспеченных категорий украинцев, чтобы оказать им финансовую помощь во время карантина.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, - говорится на сайте президента.

Так, в Украине зафиксировано 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», - обратился глава государства к премьер-министру Денису Шмыгалю.