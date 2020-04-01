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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
01 апреля 2020, 17:40

Бедным украинцам выплатят помощь во время карантина

Власть составит списки малообеспеченных категорий украинцев, чтобы оказать им финансовую помощь во время карантина.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, - говорится на сайте президента.

Так, в Украине зафиксировано 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», - обратился глава государства к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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