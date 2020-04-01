В Луганске ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

01 апреля 2020, 16:31

Оккупационная "власть" в ОРЛО ввела дополнительные ограничения в связи с угрозой коронавируса COVID-19. Об этом сообщает сайт так называемого "правительства ЛНР".

Отмечается, что запреты коснулись практически всех видов предоставления услуг. В частности, запрещена работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун и других заведений, в которых услуги оказываются непосредственно во время присутствия клиента.

Также закрываются салоны красоты, в том числе косметические, СПА, массажные.

Кроме того, теперь запрещено нахождение в парках, на детских и спортивных площадках.

Полностью приостановлено проведение всех досуговых, развлекательных, культурных мероприятий. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей.

Под запретом посещение локаций, предназначенных преимущественно для проведения развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, дискотек, и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Приостановлено предоставление услуг в помещениях "органов власти" — предоставление таких услуг возможно только в электронном виде.