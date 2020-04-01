МВД больше не даст согласия ни на один чартер для эвакуации

01 апреля 2020, 11:11

Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время карантина, заявил глава ведомства Арсен Аваков.

«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так», - написал он в Facebook.

Аваков напомнил, что «13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейса улетели из страны на Бали… 13, 14, 15 марта(!!!).

«То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???» - возмутился министр.

Аваков подчеркнул, что более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве.

По его словам, те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК.

«Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 тыс. гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток… у нас уже погибло от вируса 17 человек», - заявил глава МВД.