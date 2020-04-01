Карантинні нововведення для бізнесу: щодо терміну подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи

01 апреля 2020, 11:30

Відповідно до змін, запроваджених Законом № 533, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, для яких встановлено строки подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація) підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Кодексу мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Тобто останній день подання декларації - 30 червня 2020 року.

Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.

Водночас фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку, відповідно до статті 166 Кодексу мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року.