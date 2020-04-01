У умершей на Прикарпатье роженицы подтвердили коронавирус

01 апреля 2020, 12:17

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили Covid-19 у роженицы, скончавшейся областном роддоме 30 марта. На наличие коронавируса у ее ребенка результаты ожидают.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, передает Укринформ.

«Мы получили положительный результат на Covid-19 у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. Вчера взяли мазок для исследования коронавирусной инфекции у ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем», - сказал Чемный.

По его словам, сейчас в областном родильном центре нет медиков, больных коронавирусом. Однако в городском родильном есть два врача, у которых подтвердили Covid-19.

«До того времени, когда роженица еще не призналась в том, что недавно вернулась из Польши, она лежала в палате с четырьмя женщинами.... Сейчас они все изолированны, каждая – в отдельной палате, все прошли экспресс-тесты на Covid-19, и они отрицательные. Палата, где они были вместе, продезинфицирована, все женщины чувствуют себя хорошо», - отметил чиновник.

Известно, что роженица из Болехова. Ее госпитализировали в областной роддом 10 марта с хронической гипертонией и проблемами ожирения. Из-за высокого давления женщина находилась в реанимационном отделении. Ни кашля, ни температуры, ни других признаков ОРВИ не было. Ситуация резко изменилась 29 марта. Температура поднялась до 39 градусов, начали нарастать явления дыхательной недостаточности. Тогда роженица призналась, что накануне приехала из Польши. Женщину сразу изолировали в отдельное помещение.

По состоянию на 9:00 1 апреля на Прикарпатье лабораторно подтвердили 63 случая заболевания Covid-19, из них четыре – летальные.