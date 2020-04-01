Минздрав: Не все смерти людей с коронавирусом вызваны COVID-19

01 апреля 2020, 12:40

Не все летальные случаи с подтвержденным коронавирусом вызваны этим заболеванием, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Проводится анализ. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам», - сказал он.

В связи с этим в ближайшее время на официальном сайте Министерства здравоохранения будет показана подробная разбивка по каждому из 17 случаев.

«Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Мы еще раз подчеркиваем, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями и с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня в большой группе риска», - подчеркнул Ляшко.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.