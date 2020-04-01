Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
01 апреля 2020, 12:40

Минздрав: Не все смерти людей с коронавирусом вызваны COVID-19

Не все летальные случаи с подтвержденным коронавирусом вызваны этим заболеванием, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Проводится анализ. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам», - сказал он.

В связи с этим в ближайшее время на официальном сайте Министерства здравоохранения будет показана подробная разбивка по каждому из 17 случаев.

«Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Мы еще раз подчеркиваем, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями и с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня в большой группе риска», - подчеркнул Ляшко.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: