Фельдшеры и водители «скорой» тоже получат прибавку к зарплате

02 апреля 2020, 15:12

Фельдшеры и водители «скорой», так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В списке специальностей есть среди них и все должности «экстренники» - в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно», - сказал Степанов, добавив, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ, согласно которому медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.