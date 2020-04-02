Люди, которые содержатся в местах несвободы Луганской и Донецкой областей, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такую цель перед собой поставили правозащитники на Луганщине. Как реализуют задуманное - смотрите в сюжете.
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02 апреля 2020, 15:56
Правозащитники привезли маски в Старобельский следственный изолятор
Люди, которые содержатся в местах несвободы Луганской и Донецкой областей, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такую цель перед собой поставили правозащитники на Луганщине. Как реализуют задуманное - смотрите в сюжете.
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