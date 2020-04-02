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Общественное мнение
Общество / Региональные
02 апреля 2020, 15:56

Правозащитники привезли маски в Старобельский следственный изолятор

Люди, которые содержатся в местах несвободы Луганской и Донецкой областей, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такую цель перед собой поставили правозащитники на Луганщине. Как реализуют задуманное - смотрите в сюжете.

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