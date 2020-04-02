Посольство Украины в США попросило помощи у Илона Маска

02 апреля 2020, 16:00

Посольство Украины в США обратилось к генеральному директору компании SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких в связи с пандемией Covid-19.

«Уважаемый Илон, Украина – вторая по величине страной в Европе с населением около 40 млн человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее Илон Маск написал в Twitter о том, что имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и их могут отправить в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. По его словам, аппараты и стоимость доставки - бесплатны, единственное требование заключается в том, что аппараты искусственной вентиляции легких необходимы пациентам немедленно, а не будут храниться на складе.

К Маску также обратилась бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.