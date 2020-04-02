Два теста на коронавирус у Шахова показали отрицательный результат

02 апреля 2020, 16:04

У члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова, который болел коронавирусом, два теста показали отрицательный результат, однако медики решили сделать ему еще один тест на COVID-19.

Об этом нардеп сказал в комментарии Украинской правде.

«У меня два негативных теста. Но мне врачи сегодня сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Либо сами тесты не нормальные, либо врачи так себя проверяют.

Чувствую себя нормально, дома и стены греют. Восстанавливаюсь. Жена тоже здорова. Она два дня поболела – и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест – результат отрицательный. И у нее, и у бабушки, и у детей», - сказал Шахов.

Он отметил, что поедет в больницу сдать тест еще раз. И будет выходить из дома в маске, но без перчаток.

Он также добавил, что общается с нардепом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александром Лукашевым и депутатом группы «Доверие» Сергеем Вельможным – они также имеют отрицательные тесты на COVID-19.

В общем панику вокруг коронавируса Шахов считает искусственно нагнанной, потому что «на карте стоят триллионы».

Он объяснил свое мнение тем, что из 6 человек, находящихся в его доме, заболели только он и жена, а дети и бабушка – нет.

Также нардеп говорит, что после приезда из Европы он общался с Вельможным, Лукашевым и членом партии «Наш край» Александром Суховым, но Сухов не заболел.

Шахов добавил, что был в одном помещении со всеми главами фракций, здоровался со всеми, общался с членами комитета и с кем-то даже обнимался, но никто из них тоже не заболел.

Вместе с тем нардеп отметил, что несмотря на то, что он считает, что паника вокруг коронавируса нагнетается искусственно, он все равно как законопослушный гражданин будет соблюдать карантин.