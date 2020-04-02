После жалоб врачей Зеленский пообещал проверить больницы

02 апреля 2020, 17:20

Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

«К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы на предмет, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены», - заявил Зеленский.

Накануне община города Монастыриска в Тернопольской области призвала Зеленского отреагировать на ситуацию в районе, где на коронавирусом уже заболели более 100 человек.