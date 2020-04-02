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Общественное мнение
Криминал / Региональные
02 апреля 2020, 17:02

В Луганской области задержали экс-боевика банды "Призрак"

Правоохранители обнаружили бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Призрак" и сделанный им схрон с оружием и боеприпасами, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, правоохранители разоблачили 43-летнего жителя Константиновки Донецкой области, который в 2014 году участвовал в составе НВФ, действовавшего на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в батальоне "Призрак" под руководством Алексея Мозгового.

Мужчина также рассказал о том, что он во время боевых действий в 2014 году он сделал схрон с оружием и боеприпасами.

Из тайника, который был обнаружен в поле возле села Белая Гора Попаснянского района правоохранителями изъят автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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