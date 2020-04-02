В Украине коронавирус выявили у 57 детей

02 апреля 2020, 17:40

По состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Госпитализированы 398 человек, из которых 15 находятся на искусственной вентиляции легких. Наибольшая часть заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.

Всего зафиксированы 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и пять мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.

13 человек уже выздоровели, поскольку повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.