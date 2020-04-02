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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
02 апреля 2020, 17:40

В Украине коронавирус выявили у 57 детей

По состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Госпитализированы 398 человек, из которых 15 находятся на искусственной вентиляции легких. Наибольшая часть заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.

Всего зафиксированы 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и пять мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.

13 человек уже выздоровели, поскольку повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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