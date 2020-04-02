В Сватово пьяный водитель сбил пешехода и сбежал

02 апреля 2020, 18:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля в Сватово по улице Новоселовка, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Неизвестный водитель совершил наезд на 63-летнего местного жителя, который выходил из кабины трактора, припаркованного вдоль дороги. Не оказав помощи пострадавшему, водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Пострадавший госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Полицейские в сжатые временные сроки установили виновника ДТП. Им оказался 44-летний местный житель. Пытаясь избежать ответственности, он спрятал автомобиль с повреждениями. Кроме того, установлено, что водитель в момент совершения ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.