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Происшествия / Региональные
02 апреля 2020, 18:00

В Сватово пьяный водитель сбил пешехода и сбежал

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 апреля в Сватово по улице Новоселовка, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Неизвестный водитель совершил наезд на 63-летнего местного жителя, который выходил из кабины трактора, припаркованного вдоль дороги. Не оказав помощи пострадавшему, водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Пострадавший госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Полицейские в сжатые временные сроки установили виновника ДТП. Им оказался 44-летний местный житель. Пытаясь избежать ответственности, он спрятал автомобиль с повреждениями. Кроме того, установлено, что водитель в момент совершения ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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