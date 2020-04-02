Місцеві бюджети Луганщини отримали 2,5 млн грн від ліцензування алкоголю та тютюну

02 апреля 2020, 10:19

За січень-березень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 2,5 млн грн від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше квітня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1252 суб’єкта господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні-березні 2020 року видано 793 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

В той же час, у січні-березні призупинено дію 5 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 126 ліцензій, з яких 10 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.