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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
02 апреля 2020, 11:21

В ОРДО заразился коронавирусом ребенок

В "ДНР" зафиксировали второй случай заражения коронавирусом, заразился ребенок. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, инфицирован ребенок ранее зараженной женщины.

"1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - говорится в сообщении.

Инфицированные находятся в отдельной палате в инфекционном отделении и получают необходимое лечение.

Ранее в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки

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