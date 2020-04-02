Украина запускает беспрерывные медицинские поставки из Китая

02 апреля 2020, 12:08

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине запускают беспрерывные поставки медицинских средств из Китая. Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз он доставит обычные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.

"С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - добавил Тимошенко.