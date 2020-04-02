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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
02 апреля 2020, 12:08

Украина запускает беспрерывные медицинские поставки из Китая

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине запускают беспрерывные поставки медицинских средств из Китая. Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз он доставит обычные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.

"С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - добавил Тимошенко.

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