Отопительный сезон на Луганщине рекомендуют не завершать до 10 апреля

02 апреля 2020, 13:25

Отопительный сезон в Луганской области рекомендовано не завершать до 10 апреля.

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай во время заседания областного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и стабильного прохождения отопительного сезона, передает пресс-служба ЛОГА.

«Рекомендовано пересмотреть решение тем громадам, где их уже принято. Потому что по прогнозу в течение недели среднесуточная температура будет ниже, чем + 8 С», - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство городов, районов и объединенных громад Луганщины присоединилось к заседанию в режиме видеоконференцсвязи.