На Буковине 171 случай COVID-19, область ограничила въезд

03 апреля 2020, 09:01

В Черновицкой области 2 апреля официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Среди инфицированных – трое детей и девять человек – старше 55 лет, сообщает пресс-служба ОГА.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 171 человек.

В Черновцах 21 человек болеет COVID-19 и 134 больных – в районах области.

С полуночи 3 апреля в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

На въезде и выезде территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:

с. Звенячин, Заставнивского района;

с. Атаки, Хотинского района;

с. Оршовцы, Кицманского района;

г. Вижница;

г. Новоднестровск.

Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать.

Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств:

- грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);

- транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);

- транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;

- транспортных средств сельскохозяйственного назначения;

- транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрированы в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют сегодня в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотинского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будут сняты.