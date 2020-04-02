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Общественное мнение
Общество
03 апреля 2020, 14:09

На Винниччине верующие УПЦ передали медикам защитные костюмы

На Винниччине, в пгт. Мурованые Куриловцы, верующие Украинской Православной Церкви передали медикам защитные костюмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу храма Рождества Пресвятой Богородицы в Facebook, священнослужителя встретила главный врач медицинского учреждения Виктория Кондратюк. Отец Василий подарил медикам икону святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Специализированные костюмы для медиков закупили Благочинный Мурованокуриловецкого района Могилев-Подольской епархии протоиерей Василий Балан и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы.

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