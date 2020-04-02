Сегодня в регионы отправят препарат, которым лечат от коронавируса

03 апреля 2020, 14:48

В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире политического ток-шоу «Право на власть» 2 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

«У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тыс. упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве – для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с «Укрмедпостач», и уже завтра лекарства поедут в области», - заявил Степанов.

По словам министр, «Плаквенил» - один из нескольких препаратов, содержащий действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата. «На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов», - сказал он.

При этом в Минздраве подчеркнули, что пока не существует лекарств от коронавирусной болезни COVID-19, пациентам предоставляется симптоматическое лечение. В частности, «Плаквенил» применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Любое использование этого лекарственного средства в лечении COVID-19 считается использованием вне зарегистрированных показаний – off-label (то есть при отсутствии такого утвержденного показания, как болезнь, вызванная COVID-19, в инструкции для медицинского применения). Препарат не рекомендуется покупать в аптеках без рецепта врача. Самолечение может быть опасным для здоровья людей.