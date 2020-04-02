03 апреля 2020, 15:00 С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии. О том, кто и каким образом может сэкономить деньги на оплате за посылки узнавал наш корреспондент. Твитнуть Загрузка... Загрузка...