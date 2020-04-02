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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика / Региональные
03 апреля 2020, 15:00

С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии

С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии. О том, кто и каким образом может сэкономить деньги на оплате за посылки узнавал наш корреспондент.

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