С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии. О том, кто и каким образом может сэкономить деньги на оплате за посылки узнавал наш корреспондент.
|
03 апреля 2020, 15:00
С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии
С 23 марта и до конца действия карантина некоторые услуги Укрпочты предоставляться без комиссии. О том, кто и каким образом может сэкономить деньги на оплате за посылки узнавал наш корреспондент.
|