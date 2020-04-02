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Общественное мнение
Власть / Региональные
03 апреля 2020, 15:06

На Луганщине открыли лабораторию для ПЛР-исследований на коронавирус

С сегодняшнего дня на проведение анализов биологических материалов пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом медики смогут сэкономить ценное время. На открытии лаборатории побывала наша команда.

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