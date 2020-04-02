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Общественное мнение
Власть
03 апреля 2020, 15:56

Кабмин разрешил перевозку большего числа пассажиров в транспорте

Кабинет министров на время карантина в Украине смягчил ранее введенные ограничения по пассажирским перевозкам в общественном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что работников учреждений независимо от формы собственности, которые обеспечивают здравоохранение, продовольственное обеспечение, важнейшие госуслуги, энергообеспечение и т. д. разрешается перевозить в пределах количества сидячих мест.

В то же время требования по наличию респираторов или защитных масок у водителей и пассажиров сохраняются. Кроме того, должны соблюдаться санитарные меры в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

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