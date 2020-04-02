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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
03 апреля 2020, 17:04

США призывают боевиков не препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призывают Россию и подконтрольных ей боевиков не препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине в Twitter.

Так, в американском посольстве отреагировали на препятствование работе наблюдателей со стороны пророссийских боевиков, которое произошло вблизи Луганска в начале недели.

"31 марта и 1 апреля СММ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели в очередной раз не были допущены на территорию вблизи Луганска, которую контролируют приспешники России. США продолжают призывать Россию и ее доверенных лиц предоставить наблюдателям неограниченный доступ ко всей Украине, включительно с Крымом", - заявили в дипломатическом представительстве.

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