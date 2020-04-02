Украина запретила экспорт гречки до июля

03 апреля 2020, 09:40

Правительство принято постановление «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109», которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Так, постановлением вводится временный – до 1.07.2020 режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 «Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году», - говорится в сообщении.

Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан).

Сейчас ситуация на украинском рынке стабильна. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами.

Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.