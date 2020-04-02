Степанов: Нам нужно усиление карантина

03 апреля 2020, 10:55

Украине нужно усиление карантина, чтобы противостоять коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в политическом ток-шоу «Право на власть» 2 апреля.

«Для того чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует», - заявил он.

По словам министра здравоохранения, ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобное. Кроме того, как подчеркнул Степанов, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

«Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно», - резюмировал он.