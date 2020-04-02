Органами ДПС Луганщини проведено 52 перевірки з обігу підакцизних товарів

03 апреля 2020, 10:59

Протягом січня-березня 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 52 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 52 порушення законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 22 випадки роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 1 млн 140 тис. гривень.

Крім того, за 3 місяці поточного року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 6,15 млн гривень.