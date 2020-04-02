В Украине подтверждено 942 случая COVID-19

На 10:00 3 апреля количество заболевших в стране возросло до 942 (138 новых случаев). Болезнь унесла жизни 23 человек, а 19 пациентов уже полностью выздоровели от коронавируса.
Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки было подтверждено в Киеве и Черновицкой области. Именно они на данный момент лидируют и по общему количеству заболевших в Украине:
г. Киев - 180 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Тернопольская область - 114 случаев;
Ивано -Франковская область - 81 случай;
Киевская область - 70 случаев;
Винницкая область - 61 случай;
Черкасская область - 55 случаев;
Сумская область - 30 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 22 случая;
Одесская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Львовская область - 13 случаев;
Днепропетровская область - 12 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Черниговская область - 5 случаев
Херсонская область - 4 случая;
Луганская область - 3 случая;
Харьковская область - 1 случай.
Вспышкой коронавируса охвачены 23 области, инфекция не выявлена только в Николаевской области. Также отсутствуют данные по неподконтрольным частям Донецкой, Луганской областей и АР Крым.