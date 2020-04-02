В Украине подтверждено 942 случая COVID-19

03 апреля 2020, 11:22

На 10:00 3 апреля количество заболевших в стране возросло до 942 (138 новых случаев). Болезнь унесла жизни 23 человек, а 19 пациентов уже полностью выздоровели от коронавируса.

Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки было подтверждено в Киеве и Черновицкой области. Именно они на данный момент лидируют и по общему количеству заболевших в Украине:

г. Киев - 180 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Тернопольская область - 114 случаев;

Ивано -Франковская область - 81 случай;

Киевская область - 70 случаев;

Винницкая область - 61 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Черниговская область - 5 случаев

Херсонская область - 4 случая;

Луганская область - 3 случая;

Харьковская область - 1 случай.

Вспышкой коронавируса охвачены 23 области, инфекция не выявлена только в Николаевской области. Также отсутствуют данные по неподконтрольным частям Донецкой, Луганской областей и АР Крым.