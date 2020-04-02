Кабинет министров Украины ввёл новые ограничения на период карантина

03 апреля 2020, 13:54

До 24 апреля в Украине действуют такие ограничения:

• с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты — респиратора или защитной маски;

• с 6 апреля запрещено ходить более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14 лет;

• детям до 14 лет запрещено быть в общественных местах без сопровождения взрослых;

• запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, эти территории можно посещать для выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости;

• запрещено посещать спортивные и детские площадки;

• запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус;

• запрещено самовольно покидать места обсервации (изоляции);

• запрещено посещать заведения и учреждения, оказывающие паллиативную помощь и социальные услуги.

Кроме того, предусмотрена обязательная обсервация для всех, кто пересекает государственную границу. Исключения только для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад, если нет оснований, что они контактировали с больными.