Минздрав дополнит протокол лечения больных COVID-19 новыми препаратами

06 апреля 2020, 09:00

Министерство здравоохранения Украины дополнит обновленный государственный протокол лечения больных коронавирусом новыми медицинскими препаратами. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1", передает РБК-Украина.

По словам руководителя Минздрава, уже на следующей неделе в государственный протокол будут внесены новые лекарственные средства.

"Наша группа, я считаю, лучших врачей в стране, которые работают над этим протоколом, продолжают рассматривать различные варианты, следят практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе они будут еще добавлять соответствующие лекарственные средства в схемы лечения", - рассказал он.

При этом Степанов отметил, что сейчас в мире нет ни одного медицинского препарата, который бы лечил коронавирусную инфекцию.

"Мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - пояснил министр.