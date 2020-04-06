За границей попросили о помощи более 14 тысяч украинцев

06 апреля 2020, 14:05

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за границей более 14, 2 тысячи украинских граждан просят о помощи, сообщает пресс-служба МИД.

Так, по состоянию, на 22:00 5 апреля 14 тыс. 205 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».

Число украинцев, которые в разных странах лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки уменьшилось со 170 до 167. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 16, в Испании - 5, в Германии и Польше - по 4, в Австрии - 3, в Швеции, Швейцарии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Великобритании, Бельгии и Египте - по одному.

При этом, число украинцев, которые выздоровели за рубежом, увеличилось с 11 до 15 человек: по четыре - в Японии и в Доминиканской Республике, по двое - в Италии и Польше, по одному - в Нигерии, ОАЭ и ФРГ.

За последние сутки не изменилось число украинцев, которые умерли от коронавируса за границей, - 5 граждан.