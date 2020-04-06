06 апреля 2020, 16:34

В оккупированном Антраците боевики "ЛНР" установили шесть блокпостов на въездах и выездах из города с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "ЛИЦ" со ссылкой на главного редактора газеты "Антрацитовский вестник" Юлию Плетенецкую.

По ее словам, с полуночи все въезды и выезды в город закрыли, поставили шесть блокпостов, один из них стационарный, остальные — передвижные.

Также она утверждает, что все антрацитовцы оповещены о карантинном режиме.

"Поэтому в городе очень мало людей и выходят только те, которым нужно приобрести необходимые продукты питания. Общественный транспорт также не ходит по городу", — отметила Плетенецкая.