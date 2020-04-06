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Общественное мнение
Экономика
06 апреля 2020, 17:40

МВФ готов потратить весь свой резервный фонд для помощи странам

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, сообщает «Экономическая правда».

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — сообщила глава МВФ.

Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

По ее словам, во время кризиса 2008−2009 годов ситуация была лучше. «Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — заявила Георгиева.

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