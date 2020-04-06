Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
06 апреля 2020, 16:50

В Северодонецке нетрезвый водитель добавил работы патрульным

Не вписался в поворот. В прошлую пятницу в Северодонецке водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать от патрульных. В результате - три админпротокола и попытка дать взятку, подробности этого происшествия, смотрите в режиме реального времени

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: