Не вписался в поворот. В прошлую пятницу в Северодонецке водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать от патрульных. В результате - три админпротокола и попытка дать взятку, подробности этого происшествия, смотрите в режиме реального времени
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06 апреля 2020, 16:50
В Северодонецке нетрезвый водитель добавил работы патрульным
Не вписался в поворот. В прошлую пятницу в Северодонецке водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать от патрульных. В результате - три админпротокола и попытка дать взятку, подробности этого происшествия, смотрите в режиме реального времени
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