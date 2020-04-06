06 апреля 2020, 17:27 В Украине готовы запустить работу аэромедицинских бригад На фоне пандемии коронавируса в Украине готовы запустить работу воздушных медицинских бригад. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины, посвященный ситуации с коронавирусом. Сообщается, что в Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. "Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...