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Общественное мнение
Общество
06 апреля 2020, 17:27

В Украине готовы запустить работу аэромедицинских бригад

На фоне пандемии коронавируса в Украине готовы запустить работу воздушных медицинских бригад. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины, посвященный ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что в Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации.

"Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - говорится в сообщении.

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