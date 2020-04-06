В Чернобыльской зоне третьи сутки тушат лесной пожар

06 апреля 2020, 10:37

По состоянию на 7:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, тушение продолжается на участке между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человек и 28 единиц техники, из них от ГосЧс 74 человек и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8). Всего с начала работ авиацией осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами Ан-32П - 15 сбросов.

Также вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) идет тушение на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники, из них от ГосЧС 7 человек и 2 единицы техники. В 20:45 5 апреля пожар был локализован.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль - 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон – 0,05 мР/ч).