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Общественное мнение
Происшествия
06 апреля 2020, 11:00

В Тернопольской области от коронавируса умер священник

В Тернопольской области от коронавирусной болезни COVID-19 умер 57-летний священник. Это уже третья смерть в регионе, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

«Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер», — говорится в сообщении.

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