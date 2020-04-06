На Донетчине зафиксирована первая смерть от COVID-19

06 апреля 2020, 12:36

В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц», - написал он.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.