В Киеве коронавирусом заболели 267 человек

06 апреля 2020, 13:19

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 22 человека, среди них - двое медиков. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания - в Киево-Печерской Лавре.

По словам мэра Киева, 9 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 13 - лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.