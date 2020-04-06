В Киеве могут ограничить движение частного транспорта

06 апреля 2020, 13:59

В Киеве может быть ограничено движение частного транспорта. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Относительно возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении движения частного транспорта в городе. Так вот: если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что тогда они будут и в Киеве, когда будут ездить только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем не доводить ситуацию до этого! Все зависит от вас. Ведь никакая власть, никто не сможет спасти вас, если вы этому сопротивляетесь», - подчеркнул Кличко.

По его словам, многие шаги, которые делает власть – непопулярны и некоторые «деятели» используют ситуацию для политической борьбы.

«Знаете, можно болтать, когда ты ни за что не отвечаешь! А когда за тобой несколькомиллионный город, над которым нависла опасность, - тебе не до рейтингов и не до звездной популярности! Если ты нормальный человек, конечно. И если болеешь за то, что делаешь. Я еще раз повторяю: мы сегодня делаем все, чтобы не допустить резкого роста количества больных. Как это произошло в Италии, Испании. Как происходит сегодня в США. Когда такая передовая система здравоохранения не может справиться с таким количеством пациентов, которым требуется неотложная помощь, которым требуется госпитализация. И поэтому, если вам говорят: надо потерпеть ограничения - значит надо их потерпеть! Мы должны выиграть время. Выдержать период, чтобы остановить стремительное распространение вируса. Да, это сложно. Да, дискомфортно. Но пренебрежение правилами в этой ситуации - это угроза для вашего здоровья или даже и жизни. Знаете, я в очередной раз призывая к сознанию и осторожности, начинаю чувствовать себя воспитателем в детском саду. Но мы - взрослые люди! И все должны понять, какими могут быть последствия», - отметил Кличко.