Япония выделит 1 триллион долларов на поддержку экономики

07 апреля 2020, 14:52

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире, для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одобренный правительством Японии пакет мер стимулирования на сумму 108 трлн иен (990 мрд долларов) равняется 20% ВВП страны.

Это превышает пакет стимулов в США, предложенный президентом Дональдом Трампом, который составляет 11% ВВП, а также пакет мер Германии (5% от размера экономики).

Прямые фискальные расходы Японии составляют 39,5 трлн иен, или около от размера 7% экономики, что более чем вдвое превышает сумму, потраченную Японией после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также ввел до 6 мая режим чрезвычайной ситуации в столице страны Токио и шести других префектурах, где проживает около 44% населения Японии.