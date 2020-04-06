Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
07 апреля 2020, 14:52

Япония выделит 1 триллион долларов на поддержку экономики

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире, для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одобренный правительством Японии пакет мер стимулирования на сумму 108 трлн иен (990 мрд долларов) равняется 20% ВВП страны.

Это превышает пакет стимулов в США, предложенный президентом Дональдом Трампом, который составляет 11% ВВП, а также пакет мер Германии (5% от размера экономики).

Прямые фискальные расходы Японии составляют 39,5 трлн иен, или около от размера 7% экономики, что более чем вдвое превышает сумму, потраченную Японией после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также ввел до 6 мая режим чрезвычайной ситуации в столице страны Токио и шести других префектурах, где проживает около 44% населения Японии.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: