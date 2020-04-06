ГСЧС: Чернобыльской лес горит ежегодно из-за человеческого фактора

Чернобыльский лес горит каждый год из-за человеческого фактора.
Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает РБК-Украина.
На вопрос журналиста, почему лес в Чернобыльской зоне горит каждый год, Слободяник ответил: "Потому что люди его поджигают".
Кроме того, он добавил, что причиной таких последствий является то, что у наших граждан низкий уровень ответственности, а также из-за того, что законодательство не достаточно суровое.