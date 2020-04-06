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Общественное мнение
Общество
07 апреля 2020, 15:40

ГСЧС: Чернобыльской лес горит ежегодно из-за человеческого фактора

Чернобыльский лес горит каждый год из-за человеческого фактора.

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает РБК-Украина.

На вопрос журналиста, почему лес в Чернобыльской зоне горит каждый год, Слободяник ответил: "Потому что люди его поджигают".

Кроме того, он добавил, что причиной таких последствий является то, что у наших граждан низкий уровень ответственности, а также из-за того, что законодательство не достаточно суровое.

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