ГСЧС: Чернобыльской лес горит ежегодно из-за человеческого фактора

07 апреля 2020, 15:40

Чернобыльский лес горит каждый год из-за человеческого фактора.

Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает РБК-Украина.

На вопрос журналиста, почему лес в Чернобыльской зоне горит каждый год, Слободяник ответил: "Потому что люди его поджигают".

Кроме того, он добавил, что причиной таких последствий является то, что у наших граждан низкий уровень ответственности, а также из-за того, что законодательство не достаточно суровое.