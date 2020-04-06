07 апреля 2020, 15:45 В ОРЛО ликвидировали две шахты В ОРЛО представители оккупационной администраций РФ ликвидировали две шахты, это шахты «НОВОПАВЛОВСКАЯ» и «МИУСИНСКАЯ», эти предприятия затоплены. Об этом сообщил представитель офиса Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Фейсбук. «Данные шахты находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч). До 2014 года, предприятия относились к ГП «Донбассантрацит», шахты были дотационные но зарплата выплачивалась предприятия работали. Это колоссальный урон, как экологический, так и социально-экономический, чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства», - сообщил Лисянский. Твитнуть Загрузка... Загрузка...