Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
07 апреля 2020, 15:45

В ОРЛО ликвидировали две шахты

В ОРЛО представители оккупационной администраций РФ ликвидировали две шахты, это шахты «НОВОПАВЛОВСКАЯ» и «МИУСИНСКАЯ», эти предприятия затоплены.

Об этом сообщил представитель офиса Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Фейсбук.

«Данные шахты находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч). До 2014 года, предприятия относились к ГП «Донбассантрацит», шахты были дотационные но зарплата выплачивалась предприятия работали. Это колоссальный урон, как экологический, так и социально-экономический, чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства», - сообщил Лисянский.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: