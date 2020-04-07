Владимир Зеленский инициировал создание программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса

07 апреля 2020, 17:00

Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти.

Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора.

«Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, поскольку не может работать и не имеет большой финансовой «подушки». А ведь именно бизнес – это рабочие места и налоги», – сказал Глава государства.

На совещании также обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки существующих благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что «белыми» быть выгодно.

«Мир изменился. Работать «в тени» сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию», – подчеркнула советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

«Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в разных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем», – резюмировал Владимир Зеленский.

Участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.